По словам депутата нижней палаты парламента Александра Толмачева, венгерский президент Каталин Новак призывом к мирным переговорам с Москвой дает украинскому президенту Владимиру Зеленскому шанс на выживание. Об этом сообщает Life.ru .

Он подчеркнул, что правительство Венгрии занимает нейтральную позицию к украинскому конфликту.

По мнению парламентария, хотя говорить о достижении поставленных целей спецоперации пока рано, давно понятно, что нынешнее правительство Украины является не самыми надежными переговорщиками.

Он отметил, что власти Незалежной не представляют интересы своих жителей, а отрабатывают задачи Вашингтона по сдерживанию Москвы.