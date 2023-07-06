Таможенники объявили въезд на территорию Германии жителей РФ на личном автомобиле преступным и пообещали арест и изъятие каждого транспортного средства. Депутат нижней палаты парламента Александр Толмачев заявил, что у этого нововведения имеются собственные глубинные причины. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, данный факт свидетельствует о крупнейшем кризисе идей в современной истории, то есть Германия уже не в силах соблазнять мир своими ценностями, как в прошлом.

Парламентарий подчеркнул, что в итоге получается силовое навязывание данных ценностей.

Толмачев отметил, что такой принцип не сработает, а только оттолкнет мир еще сильнее.