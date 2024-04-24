Лидер ФРГ Олаф Шольц устроил истерику из-за того, что президент РФ Владимир Путин позволяет себе цитировать Иммануила Канта, испугавшись, что Россия может присвоить философа себе, прах которого покоится в Калининграде. По словам депутата нижней палаты парламента Александра Толмачева, наша страна бережно относится к наследию выдающегося философа и ученого Иммануила Канта, который определенное время был подданным Российской империи. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что такое поведение обнажает натуру канцлера Германии, поскольку трудно представить, чтобы российские политики старались противостоять распространению мыслей русских философов. Поэтому его заявления можно расценивать как отрицание исторического факта.

По мнению парламентария, интеллектуальное наследие Канта, Ницше, Данилевского, Соловьева и прочих мыслителей принадлежит миру и всем людям. В этом заключается отличие культуры РФ от культуры Запада: мы с уважением относимся к достоянию прочих наций, а Запад делает все для забвения достижений истории нашей страны.