По словам депутата нижней палаты парламента Александра Толмачева, в том, что администрация США, имея неадекватного лидера, попытается до истечения его официальных полномочий сделать все для усугубления кризиса в странах Старого Света, сомнений почти не было. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что курс на войну до последнего украинца держат четко, тем более что нелегитимный Зеленский данный курс поддерживает. В обстановке, когда поражение Незалежной предрешено, такие жесты со стороны Штатов можно назвать только террористическими.

Ранее депутат Колунов заявил, что разрешение на удары по России является косвенным объявлением войны от альянса.