Депутат Колунов заявил, что разрешение на удары по России является косвенным объявлением войны от альянса

По словам депутата нижней палаты парламента Сергея Колунова, последние действия американского лидера Джо Байдена выходят за рамки допустимого, а решение Парижа, Лондона и Вашингтона дать добро на удары вглубь России является косвенным объявлением войны России со стороны НАТО. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что накануне своего ухода с поста Байден старается оставить свой след в мировой политике, предпринимая шаги, которые могут иметь серьезные последствия для международной стабильности. И одобрение Штатами использования дальнобойных ракет для ударов по России является явным пересечением «красной черты».

По мнению парламентария, этот поступок трех стран является «мерзким и трусливым». К тому же подобная поддержка Киева фактически является косвенным объявлением войны со стороны альянса.

Ранее политолог Светов рассказал, что будет, если Украина использует против РФ дальнобойные ракеты.