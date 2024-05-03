По словам депутата нижней палаты парламента Александра Толмачева, уходящему в отставку Кабмину России следует отдать должное, поскольку работа была проведена капитальная, и нашей стране удалось выстоять перед ударами Запада. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что правительство РФ вело работу в очень трудных обстоятельствах: пандемия коронавирусной инфекции, которая впоследствии привела к экономическому кризису, спецоперация и сопутствующее ей противостояние с западными странами.

По мнению парламентария, на будущее глава государства задал курс на формирование новой элиты из тех, кто принимал или принимает участие в спецоперации, в восстановлении новых территорий РФ. Следует ожидать больше людей с подобным уникальным опытом на должностях самого различного уровня.

Он подчеркнул, что России необходима победа над неонацизмом, а также переориентирование товарных цепочек, создание и доводка новых транспортных коридоров.