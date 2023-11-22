Депутат украинской Рады рекомендовал задуматься о компромиссе с РФ

Властям на Украине нужно рассмотреть вариант поиска компромисса с российской стороной. Соответствующее заявление сделал местный депутат Евгений Шевченко в беседе с директором Института глобальных стратегий Вадимом Карасевым, опубликованной на видеохостинге YouTube .

Шевченко заявил, что рекомендовал бы провести политические консультации, в ходе которых можно было бы понять, на что согласна РФ, и к какому компромиссу могут прийти стороны конфликта. Он также допустил, что этого компромисса может и не быть, но подчеркнул важность диалога.

Он также заявил, что с принятием подобных решений нельзя медлить, так как если Дональд Трамп вновь займет должность президента Соединенных Штатов, исход для Украины может оказаться куда более плачевным. Депутат подчеркнул, что украинская сторона не знает, чего ожидать от Трампа.