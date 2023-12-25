Тех, кто ратует за продолжение боевых действий на Украине и готов для этого выдавать на Украину из Европы беженцев, необходимо привлекать к ответственности, так считает Мик Уоллес.

Депутат Европарламента от Ирландии бурно отреагировал на новость о том, что власти Эстонии согласились принудительно возвращать на Украину тех беженцев, которые подлежат мобилизации. Он считает такой шаг очередным преступлением.

«Они хотят швырнуть еще больше детей из рабочего класса в мясорубку? Политики, поддерживающие эту войну, должны быть привлечены к ответственности», - заявил он.

Запись об этом парламентарий сделал в одной из социальных сетей. Он подчеркнул, что данную прокси-войну, которую ведут на Украине НАТО и США, выиграть невозможно.