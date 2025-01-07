По словам депутата нижней палаты парламента Анатолия Вассермана, Брюссель сам вернет Прибалтику России, так как ему там брать больше нечего. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что это своего рода необходимость, которая всегда находит себе возможность, поэтому у прибалтийских государств воссоединение с Россией неизбежно.

По мнению парламентария, стоит помнить о разрушительности распада Советского Союза для всех народов, поэтому восстановление в более-менее прежних границах с рядом погрешностей необходимо, что может произойти уже в наступившем году. Во вреде отделения от России убедились уже и Грузия, и Армения.

Он отметил, что Россия не раз распадалась и каждый раз восстанавливалась, а попутно кто-то из соседей к ней прирастал.

Ранее председатель Госдумы Володин заявил, что СССР развалился из-за предательства.