Володин: СССР развалился из-за предательства

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин увязал развал Советского Союза с тем, что Коммунистическая партия забыла о простом народе. Его точку зрения привел ТАСС.

Спикер заявил, что при упоминании 90-х годов и о тех, кто довел страну до бедственного состояния, забывают о том, откуда эти люди появились.

«Они же появились из недр правящей партии, КПСС. Именно по этой причине развалился Советский Союз», - указал он.

Володин добавил, что Коммунистическая партия имела монополию на власть, и постепенно забыла о нуждах простого народа. По итогам произошло серьезное расслоение общества. Теперь РФ должна взять все самое лучшее из эпох Советского Союза и царской России.

Ранее известный блогер Артемий Лебедев заявил, что до сих пор продолжает страдать из-за развала СССР. Он также, пусть и в шутку, назвал себя «имперским ватником». Он выразил мнение, что очень многие люди в России испытывают примерно такие же чувства.