Депутат Верховной Рады Дубнинский заявил, что зимой на Украине объявят масштабную мобилизацию

Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский сообщил, что в стране зимой могут объявить масштабную мобилизацию. Таким мнением он поделился в своих соцсетях. Он отметил, что военное положение в государстве могут продлить еще на год.

«Это контрнаступление затянувшееся, которое нужно довести до ума и реализовать, потребует мобилизации большого количества военнослужащих. Накопление техники, которое вы видите… это накопление для проведения, если не всеобщей, то очень большой мобилизации. Чистка военкомов, переподготовка и отправка новых людей – это подготовка к большой мобилизации», – сказал Дубнинский в видео, опубликованном на его канале.

Депутат также заявил, что, в связи с этим парламентские выборы на Украине будут отодвинуты. Кроме того, выборы в стране не будут проведены до выборов в США. Дубинский подчеркнул, что дальнейшие решения по Украине необходимо будет обсуждать с новой администрацией президента Соединенных Штатов.

С 24 февраля 2022 года на Украине действует режим военного положения. 25 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации в стране. На данный момент военное положение и мобилизацию на Украине продлили до 15 ноября.

В сети активно распространяются видеоролики, на которых представители военкоматов «отлавливают» граждан Украины и вручают им повестки. Многие пытаются убежать или скрыться.

По словам президента России Владимира Путина, контрнаступление ВСУ началось 4 июня. За это время, по информации министра обороны РФ Сергея Шойгу, украинская армия потеряла порядка 26 тысяч военных и около трех тысяч военной техники, в том числе поставленной западными странами. Также, отметил Шойгу, успехов на фронте ВСУ также не испытывают.