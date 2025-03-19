Депутат Верховной Рады сделал неожиданное предупреждение после разговора Путина и Трампа

Украина может устроить провокации, чтобы сорвать налаживающийся диалог между Россией и США. Причина — отсутствие Киева среди участников переговоров. Таким мнением в своем телеграм-канале поделился депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

Он отметил, что прямые переговоры между Вашингтоном и Москвой являются угрозой интересам окружения Зеленского. В таких условиях высока вероятность провокаций, целью которых является срыв переговоров РФ и США, пояснил Дубинский.

Депутат напомнил, что такого рода провокации в отношении контактов Путина и Трампа уже имели место, когда, например, встреча двух президентов на G20 была отменена из-за инцидента в Керченском проливе, когда украинские корабли нарушили границу РФ.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский поддержал решение Путина и Трампа прекратить удары по энергоинфраструктуре.