Зеленский поддержал решение Путина и Трампа прекратить удары по энергоинфраструктуре

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о решении президента РФ Владимира Путина и президента Дональда Трампа прекратить атаки на объекты энергетической инфраструктуры.

Глава украинского режима поддержал эту идею, отметив, что Киев всегда выступал за то, чтобы «не бить никаким оружием по энергетике». Слова Зеленского приводит издание «Общественное».

Украинский лидер также добавил, что не общался с президентом США Дональдом Трампом после его разговора с российским лидером Владимиром Путиным, однако выразил надежду, что тот с ним свяжется.

Напомним, во вторник, 18 марта, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Российский лидер, среди прочего, положительно оценил идею о взаимном отказе участников конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней. Военным уже дана соответствующая команда.

Ранее Вэнс подтвердил, что ссора Трампа и Зеленского в Белом доме была спонтанной.