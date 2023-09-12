Депутат Володин: итоги выборов говорят о высоком уровне гражданской позиции у жителей Подмосковья

Итоги выборов в Подмосковье свидетельствуют о высоком уровне гражданской позиции у местных жителей, заявил депутат Московской областной думы Роман Володин. Слова парламентария приводит РИАМО .

«Поздравляю Андрея Юрьевича Воробьева с победой! Достойный результат, подкрепленный годами эффективной работы на благо Подмосковья», — подчеркнул Володин.

Выборы в Подмосковье проходили 8, 9 и 10 сентября. Жители региона выбирали главу Московской области, а также депутатов в советы депутатов в десяти округах и депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу № 17.

На выборах губернатора уверенную победу одержал действующий глава Подмосковья Андрей Воробьев. Он поблагодарил жителей Московской области за высокое доверие.