Причиной того, что украинского президента Владимира Зеленского не пригласили на саммит G20, стала его неготовность разговаривать о мире. Такое мнение в своем телеграм-канале высказал депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

По мнению парламентария, отказ президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы приглашать на мероприятие украинского лидера, объясняется довольно просто. Зеленского считают неадекватным, поскольку он не желает говорить о мире, но в то же время критикует бразильские и китайские власти.

«Всем уже очевидно, что Зеленский готовится к войне без помощи глобального Запада и без готовности к диалогу о мире», — указал Дубинский.

По его словам, главе Украины ясно дали понять, что если ему никто не является указом и авторитетом, то и он не должен указывать ничего другим людям.

Ранее Дубинский выступил с инициативой об отмене поста президента на Украине. Для этого, по его мнению, надо внести соответствующие поправки в конституцию страны.