Для создания на Украине независимого государства необходимо избавиться от всех надстроек внешнего управления, в частности, отменить должность президента. С данной инициативой выступил депутат Верховной рады Александр Дубинский, который в настоящее время под следствием по обвинению в госизмене.

Соответствующий пост он опубликовал в своем телеграм-канале.

Для того, чтобы упразднить пост президента, отметил он, нужно внести поправки в конституцию.

Отсутствие внешнего управления, считает Дубинский, позволит Украине, в частности, освободиться от влияния миллиардера Джорджа Сороса, который финансирует прозападные и антироссийские неправительственные организации в стране.

Также политик считает нужным принять закон об иноагентах, так как «гражданское общество должно финансироваться из Украины и защищать украинские интересы».

Ранее сообщалось о том, что Зеленский анонсировал использование дальнобойных дронов и ATACMS.