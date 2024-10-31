В зарубежной прессе появились сообщения о том, что Москва и Киев якобы при содействии Катара ведут переговоры о прекращении ударов по энергетическим объектам. По словам депутата нижней палаты парламента Алексея Журавлева, западным странам просто до смерти надоело давать киевскому режиму миллиарды. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что украинский лидер всеми руками и ногами упирается, стараясь помешать прекращению боевых действий, поскольку для него это станет означать крах. Так, Зеленского однозначно не переизберут, а то и вовсе могут избавиться как от ненужного свидетеля.

По мнению парламентария, переговоры можно вести любые, главное не останавливать наступление на фронте и делать максимально для полного уничтожения врага.

Ранее экс-глава ЦРУ назвал вторжение в Курскую область стратегической ошибкой Киева.