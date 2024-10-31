Экс-глава ЦРУ назвал вторжение в Курскую область стратегической ошибкой Киева
Экс-глава ЦРУ Гейтс: ВСУ совершили стратегическую ошибку, войдя в Россию
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Вторжение украинской армии в Курскую область стало стратегической ошибкой Киева. Так считает бывший директор Центрального разведывательного управления Роберт Гейтс. Его точку зрения привел ТАСС.
Гейтс выступил на семинаре в Центре имени Вудро Вильсона и назвал ошибкой командования ВСУ решение вторгнуться в Курскую область. По его мнению, задействованным для этого силам можно было найти другое, гораздо более лучшее применение.
«Речь идет о 30 тыс. очень хорошо подготовленных украинских военнослужащих, которых, на мой взгляд, следовало использовать для укрепления фронта в Донбассе», — указал он.
Бывший разведчик добавил, что теперь подразделения украинской армии испытывают сильное давление со стороны ВС РФ, их постепенно оттесняют, и они оставляют один населенный пункт за другим. Россия, по его мнению, способна продолжать вести боевые действия до те пор, пока не посчитает, что выполнила свои задачи.
В то же время Владимир Зеленский собрался использовать вторжение на российскую территорию в дипломатических целях. Он планирует вести торг во время урегулирования конфликта.