Гейтс выступил на семинаре в Центре имени Вудро Вильсона и назвал ошибкой командования ВСУ решение вторгнуться в Курскую область. По его мнению, задействованным для этого силам можно было найти другое, гораздо более лучшее применение.

«Речь идет о 30 тыс. очень хорошо подготовленных украинских военнослужащих, которых, на мой взгляд, следовало использовать для укрепления фронта в Донбассе», — указал он.

Бывший разведчик добавил, что теперь подразделения украинской армии испытывают сильное давление со стороны ВС РФ, их постепенно оттесняют, и они оставляют один населенный пункт за другим. Россия, по его мнению, способна продолжать вести боевые действия до те пор, пока не посчитает, что выполнила свои задачи.

В то же время Владимир Зеленский собрался использовать вторжение на российскую территорию в дипломатических целях. Он планирует вести торг во время урегулирования конфликта.