По словам первого зампреда Комитета нижней палаты парламента по обороне Алексе Журавлева, госсекретарь США Энтони Блинкен не сможет испортить отношения Пекина и Москвы. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он отметил, что международная политика руководителя Госдепа заключается «в разрешении вывешивать флаги» движений, которые в нашей стране признаны экстремистскими. Причем нельзя исключать того. Что отставка Блинкена произойдет в самое ближайшее время.

Напомним, что ранее госсекретарь США обвинил Пекин в поставке товаров двойного назначения в Россию, подчеркнув, что КНР такими действиями укрепляет российский оборонно-промышленный комплекс.