Госсекретарь США Энтони Блинкен нарядил своего сына на Хэллоуин в костюм Зеленского. По словам депутата нижней палаты парламента Алексея Журавлева, для Вашингтона в настоящее время нет никого страшнее и потешнее властей Незалежной. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что Хеллоуин, согласно американской традиции, является временем, когда на поверхность вылезает нечисть.

По мнению парламентария, воспитанный США «монстр-Зеленский» готов обратить свои зубы и когти против их самих, а они этого обоснованно боятся.

Он отметил, что при этом Вашингтон может лишить Киев финансовой поддержки и превратить Незалежную в тыкву.