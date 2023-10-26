Депутат Журавлев подверг критике заигрывание Вашингтона с Астаной

По словам первого заместителя председателя комитета нижней палаты парламента по обороне Алексея Журавлева, открытие в Алма-Ате Центра миротворческих операций с участием посла США в Казахстане Дэниела Розенблюма является потенциальной опасностью для нашей страны, как и все прочее, к чему прикасаются США. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он подчеркнул, что данная инфраструктура создается для тренировки казахских военных по стандартам Североатлантического альянса.

По мнению парламентария, аналогичные представительства уже открывались в Грузии и на Украине.

Он добавил, что Казахстану следует в следующий раз при нападении вооруженных радикалов, как в начале прошлого года, обращаться не к России, а конкретно в этот созданный Центр миротворческих операций.