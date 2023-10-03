По словам первого зампреда Комитета нижней палаты парламента по обороне Алексея Журавлева, американскому предпринимателю Илону Маску пора отключить Незалежную от своего сервиса спутниковой связи Starlink вместо иронических постов в соцсетях по поводу украинской власти. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он отметил, что Маск не скрывает собственного недовольства киевским режимом.

По мнению парламентария, власть Незалежной неадекватностью отпугивает от себя даже союзников с космической скоростью. Так, США не внесли в бюджет статью на поддержку Украины, а власти Польши не приехали на форум военной индустрии.