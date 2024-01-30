По словам депутата нижней палаты парламента Алексея Журавлева, чем больше надписей на французском языке на оружии украинской армии, тем больше французских наемников станут возвращаться с Незалежной в цинковых гробах. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что правительство Франции, отрицающее помощь своим военным в переброске на Украину, помогает им вступать в ряды украинской армии.

По мнению парламентария, организовать приезд целого батальона в Незалежную без помощи государства нереально.