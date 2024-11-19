Депутат Журавлев считает, что ядерная доктрина РФ терпит перемены под давлением обстоятельств

По словам первого зампреда Комитета нижней палаты парламента по обороне Алексея Журавлева, отечественная ядерная доктрина изменяется под давлением современных обстоятельств, в которых следует указывать об участии в вооруженных конфликтах военного блока, подобного альянсу. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что новая редакция доктрины призвана показать западным странам, что России все факты разведки известны и российская реакция на них непременно будет. Тем не менее судьба украинской кампании все равно решается на линии фронта, и именно это должно быть отражено в документах.

Ранее Эрдоган прокомментировал принятие Россией новой ядерной доктрины.