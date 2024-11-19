Эрдоган прокомментировал принятие Россией новой ядерной доктрины

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Рио-де-Жанейро (там проходит саммит Группы двадцати) заявил о том, что у России есть право и возможности защищаться в связи с обновлением ядерной доктрины.

По словам Эрдогана, заявление России об обновлении ядерной доктрины является мерой в ответ на позицию о применении обычных вооружений в ее отношении. Этот вопрос, уверен турецкий лидер, должен быть рассмотрен в НАТО, а у России есть все права защитить себя и принять необходимые для этого меры, пишет ТАСС.

Президент Турции добавил, что и страны НАТО должны защищать себя и делать все для этого необходимое. При этом, и Украина, и Россия являются турецкими соседями, и эти двухсторонние отношения также должны быть защищены, заявил Эрдоган. Именно поэтому он выразил надежду, что уже в ближайшее время получится добиться окончательного прекращения огня и мира, которого ждет планета.



Ранее политолог Федоров уже рассказывал о том, что ответом на обновленную ядерную доктрину могут стать действия в угрозу нацбезопасности, а Дмитрий Песков заявил о том, что Россия оставляет за собой право применения ядерного оружия при угрозе РФ или Белоруссии при нападении.