По словам первого зампреда Комитета нижней палаты парламента по обороне Алексея Журавлева, все больше жителей Незалежной недовольны действиями властей, в связи с чем вскоре следует ожидать массовых выступлений граждан против проводимой руководством страны политики. Об этом сообщает Life.ru .

Он уточнил, что настроения украинского общества трудно оценивать, не находясь внутри него, однако в стране растет число тех, кто не приемлет всего происходящего. Прежде всего это связано с процессом варварской мобилизации, когда жителей Незалежной просто превращают в пушечное мясо.

По мнению парламентария, СБУ «гребет всех», кто когда-то с симпатией отзывался о нашей стране, а это большая часть украинского населения. Этим людям моментально придумываются обвинения, за которые их можно посадить.

Он отметил, что подобным образом все заговоры против киевского режима уничтожаются в зародыше, в тюрьме просто оказываются все инакомыслящие.