Депутат Журавлев считает, что ОБСЕ без России прекратит свое существование

По словам первого заместителя председателя Комитета нижней палаты парламента по обороне Алексея Журавлева, наша страна стояла у истоков создания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, однако после распада СССР организация заняла открытую антироссийскую позицию. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что ОБСЕ не раз вмешивалась и во внутренние российские дела.

По мнению парламентария, Москва наконец перестанет платить обязательные взносы в бюджет ОБСЕ, что составляет около 5,5 млн долларов ежегодно.

Он подчеркнул, что у организации два пути: либо она развалится, либо все делегаты разругаются между собой.