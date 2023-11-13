Депутат Журавлев считает, что после покупки израильской системы «Праща Давида» безопасность у Финляндии не возрастет

По словам первого зампреда Комитета нижней палаты парламента по обороне Алексея Журавлева, Финляндия уже начала чувствовать итоги вступления в Североатлантический альянс, а год назад она была нейтральной и у нее не было необходимости в дорогостоящих ПРО и ПВО, однако сегодня приходится тратить сотни миллионов евро на закупку у Израиля системы «Праща Давида». Об этом сообщает Life.ru.