Депутат Журавлев считает, что после покупки израильской системы «Праща Давида» безопасность у Финляндии не возрастет
Фото: [©Константин Михальчевский/РИА Новости]
По словам первого зампреда Комитета нижней палаты парламента по обороне Алексея Журавлева, Финляндия уже начала чувствовать итоги вступления в Североатлантический альянс, а год назад она была нейтральной и у нее не было необходимости в дорогостоящих ПРО и ПВО, однако сегодня приходится тратить сотни миллионов евро на закупку у Израиля системы «Праща Давида». Об этом сообщает Life.ru.
Он подчеркнул, что финские власти осознали всю дороговизну членства в военном блоке.
По его мнению, несмотря ни на что, партнеры по НАТО не обеспечивают Финляндию оружием, на это приходится тратить собственные средства.