По словам первого заместителя председателя Комитета нижней палаты парламента по обороне Алексея Журавлева, в случае конфликта России и Североатлантического альянса Литва падет за считаные часы. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что громче всех лают обычно маленькие и никчемные собачки, поскольку ничего больше и делать не умеют.

По мнению парламентария, Вильнюс держат в Евросоюзе и военном блоке, чтобы она задавала тон антироссийским настроениям.

Он отметил, что Прибалтика никогда не станет внутренним морем альянса.