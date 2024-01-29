По словам первого зампреда Комитета нижней палаты парламента по обороне Алексея Журавлева, украинский лидер может придумать что угодно, включая угрозу третьей мировой войны с целью сохранить внимание западных стран. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что Зеленский не в состоянии принять тот факт, что к нему охладели.

По мнению парламентария, президент Незалежной готов пойти даже на убийство любого количество украинцев с целью вернуть расположение тех, кого он считал своими друзьями.