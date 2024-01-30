В Германии зрителей и судей на шоу талантов поверг в шок номер «вагинальной флейтистки», которая сыграла на инструменте посредством гениталий. По словам депутата нижней палаты парламента Алексея Журавлева, этот инцидент является символичным образом того, что на данный момент происходит с культурой Европы. Об этом сообщает Life.ru .

Он подчеркнул, что это еще раз доказывает своевременность и правильность спецоперации на Украине.

По мнению парламентария, политику Европы как раз можно сравнить с номером флейтистки, поскольку ее «загоняют сейчас в то же место».