Депутат Журавлев считает необходимостью отставку руководства Центробанка из-за купюры без креста
Фото: [©Михаил Воскресенский/РИА Новости]
На обновленной купюре номиналом в тысячу рублей изображен музей истории Татарстана в Казанском кремле, находящийся в бывшей церкви. На куполе уже многие годы нет креста, и новый дизайн отечественных денег с ее изображением был раскритикован как РПЦ, так и законодательной властью. По словам депутата нижней палаты парламента Алексея Журавлева, это еще одна иллюстрация к антироссийской деятельности Банка России. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он подчеркнул, что работа художников в данном случае второстепенна.
По мнению парламентария, это сознательная дискредитация ценностей православия, которой по велению души и Международного валютного фонда занимается Центробанк.
Он добавил, что в финансовом регуляторе планомерно и последовательно ведут уничтожение отечественной экономики и производства, взвинчивая огромные кредитные проценты до небес, чтобы бизнес не мог ими воспользоваться.