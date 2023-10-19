На обновленной купюре номиналом в тысячу рублей изображен музей истории Татарстана в Казанском кремле, находящийся в бывшей церкви. На куполе уже многие годы нет креста, и новый дизайн отечественных денег с ее изображением был раскритикован как РПЦ, так и законодательной властью. По словам депутата нижней палаты парламента Алексея Журавлева, это еще одна иллюстрация к антироссийской деятельности Банка России. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.