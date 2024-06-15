Депутат Журавлев считает предложение президента РФ по Украине дипломатическим ходом

По словам зампреда Комитета нижней палаты парламента по обороне Алексея Журавлева, мирное предложение главы государства Владимира Путина по Украине является дипломатическим ходом, который теперь не даст возможность собравшимся на швейцарском «саммите мира» говорить о том, что Россия недоговороспособна. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что на украинскую конференцию в Швейцарии Москву не пригласили, потому что украинский лидер решил устроить своего рода «междусобойчик с друзьями», именно с этим было связано озвучивание российских условий прекращения конфликта.

По мнению парламентария, маловероятно, что западные страны примут мирные условия Москвы. В таком случае швейцарскую конференцию можно уже будет называть вовсе не мирным, а, напротив, военным, поскольку им придется искать методы продолжить боевые действия.