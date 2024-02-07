Депутат Журавлев считает заочный арест Арестовича необходимой формальностью

По словам зампреда Комитета нижней палаты парламента по обороне Алексея Журавлева, заочный арест экс-советника офиса украинского президента Алексея Арестовича является формальностью, так как ни одна из стран Запада не экстрадирует его в Россию. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что при этом данное решение суда нужно для закрепления за Арестовичем статуса обвиняемого, что после окончания спецоперации даст возможность реально осудить его за совершенные преступления.

По мнению парламентария, это может пригодиться после нашей победы, когда придет время всех украинских военных преступников усадить на скамью подсудимых.