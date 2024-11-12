По словам первого заместителя председателя Комитета нижней палаты парламента по обороне Алексея Журавлева, угрозы кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца выставить Москве ультиматум и передать Киеву ракеты Taurus являются всего лишь просто предвыборными заявлениями. Об этом сообщает Life.ru.

Он подчеркнул, что данные выпады недальновидны и приведут Мерца лишь к потере сторонников, которые уже и так устали от Незалежной.

По мнению парламентария, стоит помнить и о том, что в свое время Гитлер тоже очень любил ставить военные ультиматумы, однако у нынешних немецких политиков очень короткая историческая память и они совершенно не помнят, чем в итоге это закончилось для страны.

Он добавил, что в противном случае Москва быстро напомнит, к чему приводят подобные ультиматумы.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал Зеленского Гитлером новейшей истории.