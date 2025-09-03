Депутат Госдумы Алексей Журавлев в интервью РИА Новости высказал мнение, что для урегулирования текущего конфликта украинскому лидеру Владимиру Зеленскому следует проявить инициативу и приехать в Россию для переговоров на заранее оговоренных условиях.

Политик, занимающий пост первого зампреда комитета по обороне и представляющий партию «Родина», подчеркнул, что в случае нежелания Зеленского идти на такой шаг, Вашингтону следует оказать на него соответствующее давление. Эта позиция была озвучена вслед за словами Владимира Путина, который в среду не исключил возможность встречи, но указал, что она должна состояться в Москве.

Журавлев отметил, что Россия открыта к диалогу, несмотря на то, что легитимность нынешнего украинского руководства в Москве ставится под сомнение. В качестве исторической параллели он привел пример капитуляции Германии в 1945 году, которую подписал не Адольф Гитлер.

Парламентарий выразил готовность к переговорам, а также уверенность в том, что в случае их срыва специальная военная операция будет продолжена.

Ранее Путин заявил, что никогда не исключал встречи с Зеленским.