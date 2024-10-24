По словам первого заместителя председателя Комитета нижней палаты парламента по обороне Алексея Журавлева, план украинского лидера по разработке еще одного плана вызывает смех даже у наиболее ярых сторонников Незалежной на Западе. Об этом сообщает Life.ru.

Он уточнил, что прежний план Зеленского мало кто видел, однако суть его заключалась в том, что предпринимать что-либо должны все, кроме самого Киева.

По мнению парламентария, на попытку украинского лидера возложить всю ответственность за ход конфликта на партнеров обратили внимание и в странах Старого Света, и в Штатах, что вызвало возмущение у его западных кураторов.

Он подчеркнул, что следующий план Зеленского будет точно таким же, наполовину засекреченным и пустым, как и все, что делает нынешний киевский режим.

Ранее сообщалось, что США не говорят Зеленскому о неосуществимости «плана победы».