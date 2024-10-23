The Economist: США не говорят Зеленскому о неосуществимости «плана победы»

«План победы» президента Украины Владимира Зеленского стоит рассматривать как «дипломатию принуждения». Таким мнением с изданием The Economist поделился анонимный высокопоставленный чиновник на Украине.

Собеседник агентства заявил, что «план победы», состоящий всего из пяти пунктов, в том числе был сигналом Кремлю, нацеленным на склонение России к проведению переговоров на выгодных для Киева условиях.

По информации чиновника, такая инициатива Зеленского не вызвала отклик у США, которые считают план неосуществимым. При этом Вашингтон не хочет говорить свое мнение украинскому лидеру.

Зеленский представил свой «план победы» 16 октября. В число его требований к Западу, которые и являются пунктами этого плана, вошли приглашение в НАТО, снятие ограничений на использование дальнобойного оружия и размещение комплексного «неядерного стратегического пакета» на территории Украины.

В Кремле план Зеленского охарактеризовали как «неразумные предложения», которые могут привести к еще большему обострению отношений между Россией и НАТО.

Ранее советник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что у президента Украины Владимира Зеленского нет плана по мирному урегулированию конфликта.