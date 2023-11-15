Депутат Журова пояснила, почему обвиняемого в геноциде Нетаньяху не признают виновным

По словам первого зампреда Комитета нижней палаты парламента по международным делам Светланы Журовой, требование арабских и исламских государств привлечь в Международном уголовном суде израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху к ответственности за геноцид в секторе Газа маловероятно будет осуществлено. Об этом сообщает NEWS.ru .

Она добавила, что к российским инициативам по урегулированию данного конфликта следовало вовремя прислушаться не только его сторонам, но и ООН.

По мнению парламентария, этот случай можно считать беспрецедентным, кроме того, Израиль может подать ответный иск.

Она пояснила, что это своего рода политика двойных стандартов.

Журова отметила, что Нетаньяху никто не признает виновным в суде, несмотря на огромные людские потери в конфликте.