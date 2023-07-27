Депутатам Госдумы РФ запретили посещать зону СВО без согласования с Шойгу

Депутаты Государственной Думы России не смогут посещать зону проведения специальной военной операции без согласования с министром обороны России Сергеем Шойгу и начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым, сообщил РБК со ссылкой на источники в нижней палате Федерального собрания.

Отмечается, что соответствующее распоряжение депутаты получили после письма Шойгу на имя спикера ГД РФ Вячеслава Володина.

Также запрет касается контактов парламентариев с воинскими частями. В публикации издания говорится, что депутатам нельзя посещать территории частей и встречаться с личным составом. Исключение составили рабочие поездки в новые регионы России для предоставления гуманитарной помощи.

Как отметил собеседник РБК, такие меры могут быть связаны с недавно появившейся информацией о том, что военных не устраивает PR-кампании в прифронтовой зоне. Он отметил, что участникам СВО не нравится быть частью «шоу», которое устраивают депутаты, когда приезжают в зону боевых действий.

Другой собеседник издания заявил, что недовольство также связано с фотографированием на фоне военной техники, которые позже появляются в соцсетях.

После начала СВО некоторые депутаты отправились в зону боевых действий в целях прохождения военной службы. Известно, что сейчас в зоне СВО находятся Виталий Милонов, Дмитрий Хубезов, Александр Бородай.