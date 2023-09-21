Депутаты Европарламента захотели ввести санкции против Азербайджана

Евросоюз обязан ввести рестрикции против официального Баку за его нападение на армянское население, которое проживает в Нагорном Карабахе, так считает часть парламентариев.

Более шестидесяти из них направили письмо в адрес Еврокомиссии. Все они подписали текст, составленный Натали Луазо, главой Европарламента по обороне. В нем сделан запрос, какие именно санкции собирается предпринять Брюссель против властей Азербайджана. Именно Алиев и его правительство ответственны за нарушение режима прекращения огня.

Копию этого письма Луазо выложила в соцсети и добавила к нему свои эмоциональные комментарии.По ее мнению, введение санкций могло бы удержать азербайджанцев против проведения этнических чисток, а также сдержать начало новой войны в Закавказье.