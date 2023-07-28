Депутаты Госдумы рассмотрят проект закона об уголовной ответственности за мелкие взятки

По новым правилам, за взятки, которые не превышают 10 тысяч рублей, можно получить до 4 лет лишения свободы.

По этому проекту, за взятки небольших денежных сумм ответственность заметно повышается. Об этом рассказал Василий Пискарев, председатель думского комитета по безопасности.

«Усиливается уголовная ответственность: за получение взятки или коммерческий подкуп в размере, не превышающем 10 тысяч рублей, будет грозить от 3 до 4 лет лишения свободы», - написал он в своем микроблоге.

Вдобавок ко всему, по новому закону к злоумышленникам будет применяться конфискация имущества. Также вводятся такие понятия, как предварительный сговор, а также заведомая незаконность действия либо бездействия.