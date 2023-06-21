Депутаты нашли способ производить машину дешевле 500 тыс. рублей в РФ

Депутаты Госдумы нашли способ производить автомобиль, который будет еще доступнее для покупки, чем бюджетная LADA Granta. Они считают, что для реализации нужно упростить требования Техрегламента и сконструировать автомобиль, который не будет следовать лишним требованиям пассивной безопасности, установленным в регламенте . Данное предложение поступило от главы партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова.

В своем выступлении Миронов предложил Минпромторгу и российским автопроизводителям изучить зарубежный способ производства доступных «народных» авто. Авторы инициативы считают, что нужно также выявить избыточные пункты в Техрегламенте для устранения препятствий на пути к производству доступных авто.

Вице-президент НАС’а Антон Шапарин выступил с заявлением, что Техрегламент устанавливает слишком жесткие правила пассивной безопасности для автомобилей, что разнится с китайской системой и не позволяет ввозить доступные авто оттуда. По его словам, для импорта машин из КНР, их конструкцию придется менять под российские требования.