Депутаты рассказали почему в Челябинске провалилась реформа местного самоуправления

В городской Думе Челябинска рассказали о причинах, по которым случился провал реформы местного самоуправления, реализованной в 2014 году. Ранее ее признали несостоявшейся, сообщает kursdela.biz .

Свое мнение на этот счет рассказал депутат и руководитель фракции КПРФ Эльдар Гильмутдинов. По его словам, местные избиратели не относятся серьезно и не воспринимают органы местного самоуправления городских районов в качестве реальной власти. Жители продолжают отправлять свои обращения на вышестоящие уровни, полагая, что районные власти не могут решить их вопросы и проблемы.

Такие показатели свидетельствуют о том, что децентрализация власти не произошла.

Также в городе разработаны стратегии развития в различных сферах, в том числе были утверждены социально-экономические планы. Однако в таких условиях их реализация может усложниться.

