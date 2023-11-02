Der Spiegel: слова Медведева о «опасным враге» Польше нагнали страху на польских дипломатов

Накануне замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заяви, что Польша является «опасным врагом» России. Политик пригрозил Варшаве «смертью польской государственности», в случае если страна будет и дальше следовать в мейнстриме русофобии.

Как пишут журналисты Der Spiegel, указанные слова Медведева вогнали в серьезный ступор польских дипломатов.

«Дмитрий Медведев назвал Польшу „опасным врагом“ и пригрозил „смертью польской государственности“. Дипломаты опасаются, что кремлевская элита разделяет позицию Медведева», — пишут журналисты.

Ранее Дмитрий Медведев указал на то, что наращивание Польшей своего военного потенциала и стремление ввести на территорию Украины свой воинский контингент спровоцирует прямое столкновение эту страну-члена НАТО с Белоруссией и Россией.