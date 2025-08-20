Десант ВСУ уничтожили вблизи Крыма
Видео уничтожения десанта ВСУ у Крыма появилось в Сети
Попытка украинского десанта высадиться вблизи Крыма потерпела неудачу и была снята на видео. Видеозапись уничтожения опубликовал телеграм-канал «Два майора».
На кадрах запечатлено передвижение группы украинских быстроходных лодок в акватории Черного моря. Впоследствии они подвергаются удару, и горящие суда также попали на видео.
Ранее сообщалось, что в Черном море наблюдается передвижение украинских десантных судов и беспилотных катеров, находящихся на расстоянии нескольких десятков километров от Тендровской косы.