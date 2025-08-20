В ночь на 20 августа, среда, в акватории Черного моря была зафиксирована повышенная деятельность Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом проинформировал телеграм-канал «Архангел спецназа».

В сообщении указывается, что в данный момент в Черном море наблюдается передвижение украинских десантных судов и беспилотных катеров, находящихся на расстоянии нескольких десятков километров от Тендровской косы.

Автор канала предполагает, что эта активность может носить учебный характер, однако подчеркивает необходимость сохранять повышенное внимание к происходящему.

По информации источника, в районе Тендровской косы противник осуществляет разведывательные действия. Утверждается также, что перед отправкой безэкипажных катеров в Черное море украинские войска нанесли удар по западной части Крыма, используя беспилотные летательные аппараты.

Ранее сообщалось, что ВСУ смогли занять часть Курской области из-за хищений при фортификации.