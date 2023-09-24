Вступление Украины в Северо-Атлантический альянс совершенно не отвечает интересам Америки. С такой формулировкой претендент на выдвижение от Республиканской партии на выборах президента США в 2024 году, губернатор Флориды Рон Десантис призвал не допустить Киев в лоно военного блока.

Политик поинтересовался у нынешней администрации США, какая выгода от принятия бедной и коррумпированной насквозь Украины может быть странам-членам Альянса и, в первую очередь, США.

«По моему мнению, членство [Украины] в НАТО не в наших [США] интересах. Это будет означать для нас больше обязательств, а если обязательств становится больше, то какую выгоду мы извлекаем в ответ?» — приводит его слова агентство Bloomberg.

Также Десантис призвал Белый дом прекратить бесконечное финансирование Украины. Он подчеркнул, что это может быть оправдано только в том случае, если приведет к завершению конфликта. Однако этого нет и вряд ли случится, заключил губернатор Флориды.

Напомним, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев рассказал, что США намеренно затягивают конфликт на Украине, планируя сделать его частью президентской компании в 2024 году.