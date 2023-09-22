Эксперт Васильев заявил, что США намеренно затягивают конфликт на Украине

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев заявил, что США намеренно затягивают конфликт на Украине, планируя сделать его частью президентской компании в 2024 году.

Таким мнением эксперт поделился с РИА Новости. По его мнению, продолжающаяся поддержка со стороны США не дает возможности завершить конфликт в ближайшее время.

«Администрация (Джо) Байдена, несмотря на субъективно понимаемый провал контрнаступления, берет курс на затягивание конфликта и фактически даже на новую ступень эскалации. Для нее это принципиально важно, курс остается неизменным. Что касается конкретных видов вооружений, это не имеет в данном случае большого значения с точки зрения хода военной операции», – отметил Васильев.

Как ранее заявил президент России Владимир Путин, контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Украинские военные предпринимают попытки продвигаться на южнодонецком, бахмутском и запорожском направлениях. По словам российского лидера, украинские военные не испытывают успехов ни на одном из направлений, а ВС РФ, наоборот, оперативно выполняют свои задачи в зоне проведения СВО.

С начал спецоперации США активно оказывают поддержку Киеву, отправляя на вооружение ВСУ свои ресурсы и выделяя финансовую помощь. В недавний пакет военной помощи Вашингтона вошли боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, системы ПВО. Пакет такой помощь оценивается в 325 млн долларов.

Выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Они станут 60-ми президентскими выборами в истории государства. В голосовании будут участвовать как действующий глава Белого дома Джо Байден, так и экс-президент США Дональд Трамп.