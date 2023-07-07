Десантис собрал почти вдвое меньше пожертвований, чем Трамп

Губернатор Флориды Рон Десантис собрал $20 млн в ходе предвыборной кампании. Тогда как его главный конкурент на праймериз от Республиканской партии Дональд Трамп – в 1,75 раз больше, сообщает CNN.

Правда, средства Трампа были распределены между его официальным штабом и комитетом Save America – в каких пропорциях, не сообщается.

44-летнего Десантиса в Америке считают новой звездой Республиканской партии. На предыдущих выборах губернатор Флориды горячо поддерживал Трампа, а сейчас является его конкурентом.

Исследовательский центр Pew Research Center провел опрос о том, какой возраст должен быть у президента США. Большинство респондентов проголосовали за 50-летнего лидера (49%), и лишь 3% согласились с тем, что президент может быть старше 70 лет.

Тем не менее 77-летний Трамп, согласно опросам, пока что уверенно опережает своего молодого коллегу по партии.